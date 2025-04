Bayern Monaco, grosse novità dall’allenamento: verso due recuperi per l’Inter!

Arrivano importanti aggiornamenti dall’allenamento odierno del Bayern Monaco. Vincent Kompany tira un sospiro di sollievo a pochi giorni dalla prima sfida di Champions League contro l’Inter.

LE NOVITÀ – Come l’Inter, reduce dalla trasferta di Parma, anche il Bayern Monaco quest’oggi è sceso in campo per allenarsi in vista dello scontro di Champions League in programma martedì. Tanta l’attesa intorno alla prima sfida dei quarti di finale, soprattutto per scoprire quali saranno i protagonisti in campo considerando i problemi fisici da ambo le parti. Proprio su questo tema arrivano importanti novità dalla seduta di lavoro domenicale dal fronte tedesco. La Bild fa sapere che Vincent Kompany può tirare un sospiro di sollievo in merito alle condizioni di due giocatori a due giorni dalla sfida europea con l’Inter.

Importanti aggiornamenti dall’allenamento del Bayern Monaco: Kompany tra recuperi e incertezze a due giorni dalla sfida all’Inter

KANE – Il primo calciatore a regalare un sorriso a Kompany è Harry Kane, che era venerdì era uscito malconcio dalla gara di Bundesliga contro l’Augsburg. L’attaccante inglese, nonostante la botta e il gonfiore alla caviglia destra, quest’oggi ha regolarmente preso parte all’allenamento. Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco, Kane ha messo alle spalle il problema e viaggia per un posto da titolare in Bayern Monaco-Inter di martedì. Questo, ovviamente, solo se il gonfiore non dovesse ripresentarsi.

GORETZKA – Buone notizie dall’allenamento del Bayern Monaco anche su Leon Goretzka. Assente negli ultimi allenamenti e in panchina per l’intera gara di campionato, il centrocampista oggi si è allenato insieme al resto della squadra. Il problema alla schiena, dunque, sembra essere risolto per il tedesco, che dovrebbe tornare titolare proprio contro l’Inter in Champions League.

INCERTEZZE E ASSENZE – Resta incerto, invece, il rientro di Kingsley Coman, assente in campo anche nell’allenamento di questa domenica. Il problema al piede sinistro potrebbe costringerlo a restare ancora fuori nella gara contro l’Inter di martedì. Anche Aleksandar Pavlovic non dovrebbe farcela a causa della mononucleosi dalla quale sta guarendo. Il classe 2004 non era presente alla seduta di lavoro odierna e mette nel mirino come data di rientro quella di sabato prossimo, quando il Bayern Monaco dovrà sfidare il Dortmund in campionato. Per la gara contro l’Inter resteranno con certezza fuori dalla disponibilità di Kompany: Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito e Jamal Musiala. Quest’ultimo ha svolto le cure al centro sportivo del Bayern Monaco stamattina.