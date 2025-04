Bayern Monaco-Inter, un ex accompagnerà Inzaghi in conferenza stampa

Oggi conferenza stampa di vigilia di Bayern Monaco-Inter. Svelato il nome del giocatore, che accompagnerà Inzaghi in sala stampa. Si tratta di un ex bavarese.

IL GIOCATORE – Vigilia di Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle ore 21 all’Allianz Arena. Oltre alle rifiniture delle due squadre (quella dell’Inter alle 12), oggi parleranno in conferenza stampa i due allenatori, che saranno accompagnati da un giocatore per parte. Quanto a Simone Inzaghi (vedi orario conferenza stampa), sarà accompagnato da uno dei due ex bavaresi in campo domani all’Allianz Arena: ossia Yann Sommer. L’altro è ovviamente Benjamin Pavard. Il portiere ha giocato appena sei con la maglia dei tedeschi, nel 2023, ma gli sono bastati per riuscire a vincere il suo primo unico campionato tedesco in carriera.

Sommer in conferenza stampa con Inzaghi alla vigilia di Bayern Monaco-Inter

ESPERIENZA – Inzaghi porterà con sé un bel po’ di esperienza nella sala stampa dell’Allianz Arena. Sommer, 36 anni, si sta confermando ancora un portiere superlativo. Sia con l’Udinese che con il Parma, sabato pomeriggio in campionato, è stato autore di un paio di parate salva risultato. Lo svizzero si trova in un grandissimo stato di forma e vorrà sicuramente essere protagonista anche contro la sua ex squadra. Appunto, al Bayern Monaco ha giocato sei mesi, da gennaio a giugno, chiamato per sostituire l’infortunato Manuel Neuer.