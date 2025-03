Bayern Monaco, non solo Davies! Un altro infortunio prima dell’Inter

Sfortunato il Bayern Monaco, che si trova a fare i conti con una serie di infortuni non di poco conto, a dieci giorni dal match contro l’Inter. Dopo la notizia su Alphonso Davies arrivano novità anche su un altro giocatore di Vincent Kompany.

DOPPIA TEGOLA – Doppia tegola per il Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter per i quarti di finale di Champions League. La pausa per le Nazionali, appena terminata, continua a portare cattive notizie al club tedesco. L’allenatore Vincent Kompany perde anche un altro importante giocatore dopo Alphonso Davies. Anche Dayot Upamecano, infatti, si ferma per alcune settimane a causa di un infortunio.

Bayern Monaco, piovono infortuni: dopo Davies anche Upamecano. Anche lui salterà la gara contro l’Inter?

LE CONDIZIONI – L’esito degli esami a cui è stato sottoposto Upamecano ha riscontrato un dei corpi mobili nel ginocchio sinistro. Il Bayern Monaco, dunque, non potrà avere a disposizione il difensore francese per diverse settimane. Difficile, dunque, che il calciatore riesca ad esserci per la prima gara di Champions League contro l’Inter, in programma il prossimo 8 aprile. In questo senso risultano importanti le parole di Max Eberl, membro del consiglio direttivo per lo sport, che si è espresso sulle condizioni e i tempi di recupero degli infortunati di Kompany. Su Upamecano ha detto: «Lo terremo d’occhio nelle prossime settimane e ci aspettiamo che torni presto disponibile. Abbiamo una squadra forte e compenseremo queste assenze. Ora ci uniremo ancora di più. La qualità c’è per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi». Per l’Inter, dunque, non resta che monitorare la condizione del francese, per comprendere se sarà in grado di dare il suo contributo nel match europeo.