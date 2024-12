Bayer Leverkusen-Inter, le probabili formazioni della partita di Champions League

Bayer Leverkusen-Inter, si giocherà alle ore 21:00 alla Bay Arena di Leverkusen, per la sesta giornata del nuovo format della UEFA Champions League: queste le probabili formazioni per la partita di oggi.

BAYER LEVERKUSEN-INTER, PROBABILI FORMAZIONI CASA – In casa Bayer Leverkusen, Xabi Alonso ha qualche problemino in attacco. Mancherà di certo il forte Victor Boniface per infortunio e il suo vice Patrick Schick è in dubbio per un infortunio alla coscia. Oggi si deciderà se convocarlo o meno, ma ieri il ceco ha svolto l’allenamento con il gruppo. Per il resto, il tecnico spagnolo confermerà l’undici migliore con la qualità di Grimaldo e la corsa di Frimpong sulle corsie, a centrocampo l’alter ego di Calhanoglu è lo svizzero Granit Xhaka. Immancabile ovviamente la tecnica e il talento cristallino di Florian Wirtz. Se Schick non dovesse farcela pronto Nathan Tella.

BAYER LEVERKUSEN-INTER PROBABILI FORMAZIONI OSPITE – L’Inter è alle prese con qualche defezione di troppo in difesa. Mancheranno in Germania, contemporaneamente, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Denzel Dumfries. Dunque, scelte obbligate per Simone Inzaghi, che si riaffiderà al terzetto titolare delle ultime partite, ossia quello formato da Yann Aurel Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Cambi pure sulle fasce, con Darmian a rilevare il febbricitante Dumfries e Carlos Augusto a far tirare il fiato a Federico Dimarco. In mezzo, resta solo Hakan Calhanoglu tra i titolarissimi, dovrebbero spuntarla Davide Frattesi e Piotr Zielinski come mezzali. Mentre, in avanti Mehdi Taremi certo del posto. Marcus Thuram resta in vantaggio su Lautaro Martinez.

Bayer Leverkusen-Inter, le probabili formazioni

Bayer Leverkusen (3-5-2): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Palacios, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Tella, Wirtz.

In panchina: Kovar, Lomb, Belocian, Hawighorst, Mukiele, Arthur, Aleix Garcia, Onyeka, Schick, Alajbegovic, Terrier, Stepanov.

Allenatore: Xabi Alonso.

Indisponibili: Boniface (infortunio), Adli (infortunio), Hoffmann (infortunio).

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.

In panchina: J. Martinez, Calligaris, Aidoo, Dimarco, Buchanan, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Arnautovic, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Indisponibili: Pavard (infortunio), Acerbi (infortunio), Dumfries (febbre), Di Gennaro (infortunio).

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia); Assistenti: Klancnik-Kovacic; Var Jug; Avar: Borosak