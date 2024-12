Bayer Leverkusen-Inter, probabile formazione: verso 5 cambi – Sky

Arrivano aggiornamenti sulla probabile formazione di Bayer Leverkusen-Inter, anche in merito alla rifinitura in corso ad Appiano Gentile.

ULTIME – Verso cinque cambi per Bayer Leverkusen-Inter, gara valevole per la sesta giornata di Champions League. In corso la rifinitura ad Appiano Gentile, con alcune notizie già confermate: Francesco Acerbi, infatti, non prenderà parte alla trasferta tedesca e cercherà di recuperare per la partita contro la Lazio di lunedì 16 dicembre. Occhio anche alle condizioni di Denzel Dumfries e Tajon Buchanan. Nel pomeriggio ci sarà la partenza verso la Germania, con Inzaghi che parlerà in serata in conferenza stampa. Mentre Xabi Alonso parlerà tra poco dalla pancia della Bay Arena. Le ultime sulla probabile formazione di Bayer Leverkusen-Inter.

Probabile formazione di Bayer Leverkusen-Inter

SCELTE – Simone Inzaghi, nonostante qualche assenza probabile, cambierà alcuni uomini soprattutto tra centrocampo e attacco. La difesa, infatti, dovrebbe rimanere intatta. In mezzo al campo, verso una maglia da titolare sia Piotr Zielinski che Davide Frattesi, mentre sulle corsie Matteo Darmian e Carlos Augusto dovrebbe spuntarla sull’influenzato Dumfries e su Federico Dimarco. In avanti, Mehdi Taremi sicuro del posto. Bagarre Lautaro Martinez-Thuram. In vantaggio l’attaccante francese. La probabile formazione secondo Sky Sport 24:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Thuram.