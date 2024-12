Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi pronto a cambiare: 3 big a riposo!

Antivigilia di Bayer Leverkusen-Inter, partita valida per la sesta giornata di Champions League. Inzaghi potrebbe far riposare più di un big. Il punto a due giorni dalla partita della Bay Arena.

ANTIVIGILIA – Ritrovata la vittoria in campionato, ora l’Inter si rituffa nuovamente sulla Champions League. I nerazzurri giocheranno alla Bay Arena contro i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso, che ieri ha vinto soffrendo contro il St. Pauli in Bundesliga, sarà il sesto avversario dell’Inter dopo Manchester City, Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia. La tappa tedesca potrebbe anche risultare decisiva ai fini della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League. Ma visto il calendario fitto, Simone Inzaghi dovrebbe cambiare qualcosina per quanto riguarda l’undici titolare. Oltre al dubbio Acerbi, in difesa va verso la panchina anche Alessandro Bastoni.

Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi farà un mini turnover

ULTIME – Inzaghi si affiderà per Bayer Leverkusen-Inter ad un mini turnover. Oltre ad Alessandro Bastoni dovrebbero riposare pure Federico Dimarco e Marcus Thuram. Da capire chi potrà prendere il posto, soprattutto di Bastoni. Qui, si potrebbe puntare sullo spostamento di Yann Aurel Bisseck a sinistra, con l’inserimento di Matteo Darmian a destra e de Vrij in mezzo. Occhio a Carlos Augusto, ma in questo caso il brasiliano giocherebbe da braccetto di sinistra, con Dimarco che resterebbe regolarmente in campo. In avanti, Taremi giocherà con Lautaro Martinez. Due varianti di formazione:

(3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Lautaro Martinez

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez.