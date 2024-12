Bayer Leverkusen-Inter, dal 3-1 col Parma solo sei reduci – CdS

Oggi Bayer Leverkusen-Inter, partita valevole per la sesta giornata di Champions League. Simone Inzaghi va a caccia del pass verso gli ottavi di finale diretti. Cambierà qualcosina, si va verso cinque cambi.

CHANCE – Ritorna la Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi, che vincendo a Leverkusen, staccherebbe virtualmente il pass verso gli ottavi di finale di Champions League diretti senza bypassare dai playoff di febbraio. I nerazzurri hanno una bella ma anche difficile missione, perché se la vedranno contro il Bayer campione di Germania e reduce da cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni. Inzaghi ruoterà alcuni uomini, tant’è che solamente in sei saranno riconfermati dopo il 3-1 rifilato al Parma venerdì in campionato. Poi previsti cinque cambi.

La probabile formazione di Bayer Leverkusen-Inter

CAMBI – L’unico reparto a rimanere esente dal turnover è la difesa, ma qui le scelte sono pressoché obbligate, visti i forfait di Acerbi, Dumfries e Pavard. Quindi, dentro ancora il trio formato da Bisseck, de Vrij e Bastoni. Diversi cambi a centrocampo, dalle due fasce che saranno presiedute da Darmian e Carlos Augusto alla linea mediana con il solo Hakan Calhanoglu tra i famosi titolarissimi in campo. Chance per Frattesi e Zielinski. Poi in avanti la coppia Taremi-Thuram, con l’iraniano uomo Champions League. Di seguito la probabile formazione secondo il Corriere dello Sport:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.