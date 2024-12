Bayer Leverkusen-Inter, in 2 scalpitano! Acerbi? Ore decisive – CdS

Vigilia di Bayer Leverkusen-Inter, partita delle sesta giornata di Champions League. Inzaghi può ruotare qualche pedina, occhi su due giocatori. Mentre, oggi si deciderà su Francesco Acerbi.

LA SFIDA – L’Inter va a caccia del quinto successo di fila in Champions League, ma contro il Bayer Leverkusen non sarà facile. Uno perché i nerazzurri si troveranno di fronte gli ultimi campioni di Germania, che hanno stravinto la Bundesliga senza mai perdere e due perché perché si gioca alla Bay Arena, tana alquanto complicata per qualsiasi squadra europea. Ma la Beneamata, campione d’Italia, ha comunque tutte le carte in regola per fare risultato in Germania. Per farlo Inzaghi dovrebbe ruotare qualche pedina. Qualcosina, probabilmente, la potrà rivelare proprio oggi in conferenza stampa.

Bayer Leverkusen-Inter, Inzaghi giudica Acerbi e riflette sul centrocampo

ULTIME – Oggi in tarda mattinata, l’Inter farà la rifinitura prima di partire verso Leverkusen. Allenamento importante per capire la situazione di Acerbi. Il difensore, out dal match contro la Roma all’Olimpico, sarà valutato e potrebbe essere nuovamente preservato anche in vista della prossima trasferta sul campo della Lazio. Per Bayer Leverkusen-Inter, scalpitano sia Piotr Zielinski che Davide Frattesi, due pezzi della sestina di livello dell’Inter. Il polacco, a parte a Berna contro lo Young Boys, è sempre partito dall’inizio in questa Champions League.

