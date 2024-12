Bayer Leverkusen-Inter 1-0 al 90′, ma vincono noia e la pigrizia

L’Inter perde la prima partita di questa Champions League subendo anche il primo gol in sei partite disputate fin qui. Lo ha fatto al novantesimo, su una disattenzione difensiva (non la prima in partita) e con il gol di Mukiele nel finale. La pigrizia vista in campo e la noia hanno avuto il sopravvento, su tutto, anche sulle scelte discutibili dell’arbitro e i problemi con la comunicazione e il VAR.

ALLA FINE – La sfida tra Bayer Leverkusen e Inter, valida per la sesta giornata della Champions League, si chiude con la vittoria di misura dei tedeschi grazie a un gol di Mukiele al 90’. Una partita caratterizzata da equilibrio, noia e polemiche arbitrali, che ha visto entrambe le squadre lottare senza creare grandi emozioni fino all’episodio decisivo nei minuti finali. Al rientro dagli spogliatoi, l’arbitro Vincic ha comunicato ai capitani l’assenza del supporto VAR a causa di un problema tecnico, aggiungendo ulteriore incertezza alla partita. Nonostante ciò, il match è proseguito regolarmente, con Simone Inzaghi che ha inserito forze fresche nel secondo tempo. Lautaro Martínez, Dimarco e Asllani hanno fatto il loro ingresso per dare maggiore incisività alla manovra offensiva.

Bayer Leverkusen-Inter, beffa nel finale

COSÌ NO – Quando sembrava che la partita dovesse terminare in parità, il Bayer Leverkusen ha trovato il gol decisivo in un’azione rocambolesca al 90’. Grimaldo, non contrastato da Dimarco, ha messo un pallone in area che ha rimbalzato su diversi giocatori, con Bastoni che è intervenuto in scivolata senza riuscire a liberare. Mukiele si è avventato sulla palla vagante, insaccando il gol che ha deciso il match. La sconfitta interrompe l’imbattibilità dell’Inter in Champions League, ma i nerazzurri possono comunque considerare positivo il loro percorso nel nuovo format della competizione.