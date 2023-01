Bastoni: «Vogliamo la coppa, mi vedo a Milano ancora per tanti anni!»

Alessandro Bastoni ha parlato per il Matchday Programme dell’Inter in vista della finale di Supercoppa Italia contro il Milan.

DERBY – Alessandro Bastoni è pronto per il Derby di Supercoppa: «L’anno scorso abbiamo alzato la Coppa Italia dopo la sfida contro la Juventus, è stato indimenticabile. Il Milan? Il derby è sempre il derby! Non sarà una partita facile, lo sappiamo, ma noi ce la metteremo tutta per portarlo a casa. Il Milan lo conosciamo bene, è una squadra di qualità ma noi dobbiamo giocare come sappiamo, da Inter, alzare nuovamente la Coppa e per centrare un risultato che potrebbe dare una spinta anche dal punto di vista emotivo». Sarebbe infatti la seconda Supercoppa consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi.

FUTURO – Bastoni ha poi continuato parlando del suo futuro all’Inter ma anche del suo passato: «Milano è la città dove sono e dove mi vedo per tanti anni, rappresenta ciò che ho sempre voluto: giocare a San Siro con la maglia dell’Inter. Uno dei momenti più belli con questa maglia è l’assist per Barella contro la Juventus. Ho fatto quel lancio di 50 metri per lui che ha poi segnato. Gran momento sia per il gol che per la vittoria importante». Il difensore giura così amore ai colori nerazzurri.