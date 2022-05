Bastoni verso la maglia dal 1′ in Juventus-Inter. Bagarre accesa a destra

Bastoni si avvia verso una maglia dal primo minuto in Juventus-Inter di Coppa Italia. Allenamento completo con la squadra per il difensore nerazzurro. A destra, vivo un ballottaggio

ULTIME − Alessandro Bastoni, a meno di clamorosi scenari, giocherà da titolare Juventus-Inter. Domani sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma è in programma il Derby d’Italia, quarto e ultimo atto di questa stagione. Il più importante. Dopo i forfait contro Bologna, Udinese ed Empoli, Inzaghi ritrova dal primo minuto Bastoni che ricomporrà il trio difensivo insieme a Skriniar e de Vrij relegando nuovamente in panchina Federico Dimarco. Come riporta sempre Andrea Paventi, in collegamento da Roma per Sky Sport, Inzaghi sta valutando anche il ballottaggio a destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Al momento, olandese avanti negli exit pool.