Bastoni spiega: «Dall’NBA ho appreso ‘cultura della sconfitta’. Io o Gvardiol? Pari!»

Alessandro Bastoni ha parlato del suo rapporto con alcuni calciatori dell’Inter e del modo in cui vive una sconfitta.

AMICIZIE CALCISTICHE – Alessandro Bastoni, nel corso dell’intervista concessa al Podcast Supernova di Alessandro Cattelan (qui trovate la prima, la seconda e la terza parte), si è concentrato anche sul rapporto con alcuni compagni all’Inter. Tre i calciatori a lui più vicini: «I miei principali amici sono Barella, Darmian e Dimarco. Gioco da 6 anni con Nicolò, da 4-5 con Matteo e con Fede ho giocato anche a Parma. Bare ha una batteria che non si scarica mai, va sempre a duemila anche fuori dal campo. Non riesce a star fermo, è un problema per gli altri, non per noi. Oggi c’è poco trash talking nel calcio, oggi sarebbe rischioso praticarlo».

Bastoni sulla ‘cultura della sconfitta’ e su alcuni paragoni nel calcio (Inter e non solo)

CULTURA CESTISTICA – Bastoni ha poi proseguito: «Dopo la sconfitta è normale che rimanga l’amaro, ma io tendo a far mia la cultura dell’NBA. Non si possono vincere tutte le partite, la perfezione non è normale. Dopo aver masticato una sconfitta, quindi, vado avanti. Quando gioco male, preferisco essere lasciato stare. So quello che avrei potuto far meglio, quindi il fatto di venire a parlarmi (soprattutto da parte dei componenti dello staff dell’Inter) e rassicurarmi è una cosa che non apprezzo. Non ho voglia di rivivere l’errore, so quello che posso aver sbagliato».

I PARAGONI – Bastoni ha così concluso: «Io o Gvardiol? Ci metto sullo stesso livello. Non è facile paragonarmi ad altri difensori come Kim o Acerbi, dato che siamo diversi, interpretiamo diversamente il ruolo. In generale, preferisco non fare comparazioni con i miei compagni all’Inter».