Bastoni è sempre più protagonista all’Inter. Cambiato tutto dal Napoli in poi

Bastoni è ormai indispensabile per il gioco spettacolare dell’Inter di Inzaghi. Dal Napoli in avanti, il suo rendimento è costantemente salito

PROTAGONISTA − L’Inter vola e lo fa con un gioco spettacolare e coinvolgente. Dai tre difensori dietro fino ad arrivare alle due punte centrali, Simone Inzaghi ha costruito un’orchestra che suona all’unisono. Fra tutti, uno dei grandi protagonisti di queste ultime settimane è Alessandro Bastoni. Da dopo la sosta, le prestazioni del campione d’Europa sono notevolmente migliorate come se la primissima parte di stagione fosse stata una sorta di apprendimento. Dal Napoli alla Salernitana, il classe ’99 è uscito dal campo sempre con un voto superiore alla media (da 6,5 a salire). Inoltre, da quando lo stesso Bastoni è salito di prestazione anche l’intera squadra ne ha giovato.

L’UOMO IN PIÙ − La mole offensiva dell’Inter è a dir poco spaventosa, data dalla capacità di attaccare con tantissimi uomini. Tra questi rientra Bastoni, primo giocatore da cui partono molte volte le azioni nerazzurre. La partita contro la Roma all’Olimpico è stata l’emblema assoluta con lo stesso giocatore protagonista sul secondo gol (in cui tutti hanno toccato almeno una volta il pallone) che nel terzo con l’assist al bacio per Dumfries. Sia nelle due gare successive contro Cagliari e Salernitana, Bastoni è stata una continua spina nel fianco. Ciò che risalta all’occhio è la sua capacità di spingersi in avanti duettando con Perisic e quasi sostituendolo nel ruolo di ala sinistra. Quella dell’ormai jolly nerazzurro è un’arma tattica al vetriolo per Inzaghi, il quale ha migliorato e non poco le già ottime qualità del ragazzo.