Bastoni salta la Juventus e non solo: ecco i tempi di recupero dopo l’infortunio

INFORTUNIO – Alessandro Bastoni dopo la sfida di ritorno con il Porto ha rimediato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Questo quanto comunicato dall’Inter questa mattina a seguito degli esami strumentali. Il difensore nerazzurro dunque salterà non solo lo scontro diretto di domenica sera contro la Juventus, ma anche gli impegni con l’Italia in programma giovedì 24 marzo contro l’Inghilterra e domenica 26 contro il Malta. Dopo la sosta ci sarà la Fiorentina in campionato e proprio in quel caso il difensore proverà ad essere a disposizione della squadra anche perché tre giorni dopo l’Inter sfiderà ancora una volta i bianconeri in Coppa Italia.