Bastoni ricorda l’Inter: «Già vissuta una situazione! Batosta Spagna»

Bastoni alla vigilia di Croazia-Italia, partita decisiva per il passaggio agli ottavi di Euro 2024, parla in maniera lucida della sconfitta subita con la Spagna. Il difensore azzurro e nerazzurro, a Sky Sport, ricorda l’Atletico Madrid per scongiurare un rischio

BATOSTA – Alessandro Bastoni parla alla vigilia di Croazia-Italia ma soprattutto dopo la sconfitta con la Spagna: «Sicuramente non ci aspettavamo una batosta del genere ma penso possa farci bene perché dalle sconfitte si prende sempre qualcosa. Abbiamo analizzato tutto e sappiamo cosa non dobbiamo ripetere per fare bene domani».

UN RISCHIO DA SCONGIURARE – Bastoni ricorda poi l’Atletico Madrid per scongiurare un grande rischio: «Ci basta anche il pari? Purtroppo quest’anno ho già vissuto questa cosa del pari contro l’Atletico Madrid e non ci è andata benissimo. Dal punto di vista mentale non sarà così per noi, vogliamo andare in campo per vincere perché è importante per noi dopo la brutta batosta con la Spagna».

Bastoni alla vigilia di Croazia-Italia: parole da vero condottieri con una consapevolezza

CONDOTTIERO – Bastoni parla poi di ciò che bisogna perfezionare in vista di Croazia-Italia: «Che Italia vedremo? L’input è quello delle scorse partite perfezionando i movimenti sbagliati, cercheremo di imporre il nostro gioco e ci proveremo. Un altro gol? Ovviamente poi chi fa gol conta poco ma l’importante è il passaggio del turno».