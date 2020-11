Bastoni: “Real Madrid-Inter, errori si pagano. Dobbiamo lavorare per…”

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato della sconfitta di ieri sera in casa del Real Madrid, partita di Champions League

REAL MADRID-INTER – Queste le parole di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ai microfoni di “Sky Sport” sulla partita di Champions League persa contro il Real Madrid. «Siamo delusi dal risultato, abbiamo commesso errori che in queste partite si pagano caro. Il terzo gol ci ha spezzato le gambe e siamo delusi. Le gare sono fatte di episodi. Oggi, come in altre occasioni nella stagione, ci sono andati contro. Dobbiamo lavorare per capire perché succede così spesso, però finché la matematica ci dà una possibilità noi ci crediamo. Andremo in campo per vincere le prossime tre».