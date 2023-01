Bastoni, programmato il rinnovo di contratto! L’Inter comincia a pianificare

L’Inter sta discutendo con diversi giocatori per rinnovare i rispettivi contratti. A partire dalle prossime settimane la dirigenza nerazzurra sposterà l’attenzione anche su un’altra situazione, ossia quella di Alessandro Bastoni.

FUTURO – L’Inter deve assolutamente programmare il suo futuro. Non è possibile ripetere anche nella prossima stagione ciò che sta accadendo in questa. Le voci di rinnovo o addio hanno influenzato e non poco le prestazioni di alcuni giocatori, uno su tutti Milan Skriniar. A giugno del 2024 scadrà il contratto di uno degli uomini chiave degli ultimi anni nerazzurri: Alessandro Bastoni. L’Inter affronterà la questione subito dopo la fine del mercato di gennaio e cercherà di evitare di allungare le trattative. La strategia è chiara ed è previsto un cospicuo aumento dell’ingaggio per il calciatore, che ora guadagna 2.8 milioni all’anno (vedi articolo).

Bastoni, la chiave del futuro!

SIMBOLO – Alessandro Bastoni è diventato un vero e proprio simbolo per la Milano nerazzurra. La scorsa estate sul calciatore è piombato il Tottenham e si è parlato di una sua cessione, scatenando una forte critica da parte di tutti i tifosi. Alla fine il difensore non è partito, palesando chiaramente l’amore per i colori e la predisposizione per la causa. L’Inter gli ha dato fiducia nel lontano 2017, acquistandolo per 31 milioni dall’Atalanta e il calciatore ha risposto prepotentemente nel corso degli anni. Bastoni ha conquistato prima la fiducia di Antonio Conte, prendendosi con forza la titolarità ai danni di Diego Godin e Milan Skriniar, poi quella di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ritiene fondamentale il ruolo del classe 1999, che aiuta enormemente in zona offensiva il compagno Federico Dimarco. La fascia sinistra è perennemente un pericolo per gli avversari e questo è dovuto anche grazie all’ex Parma, che garantisce immensa qualità con il suo sinistro e continue sovrapposizioni. Le sue prestazioni hanno convinto la dirigenza, che vorrebbe costruire il futuro proprio con lui.