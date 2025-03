Bastoni polifunzionale, nessuno come lui nella rosa dell’Inter – CdS

A Rotterdam Bastoni si è confermato come uno dei giocatori più forti al mondo. Un giocatore favoloso e polifunzionale. L’Inter e la Nazionale non possono che godere.

TOP MONDIALE – Alessandro Bastoni, 26 anni il prossimo mese, si sta consacrando in questa stagione come uno dei più forti nel suo ruolo in circolazione. Un giocatore di caratura internazionale, che nella rosa dell’Inter è un plus di eccellenza. A Rotterdam un’ulteriore riprova della sua straordinaria polifunzionalità. Infatti, vista l’emergenza sulle corsie, Inzaghi ha preferito impiegare il pilastro nerazzurro e della Nazionale come esterno mancino tutta fascia. Il risultato: una prova da 7,5 in pagella. Chirurgico nelle chiusure, abile con i piedi, efficace nell’impostazione. Insomma, una prestazione disarmante in un ruolo non suo.

Bastoni presenza fissa nell’Inter: dietro solo a Lautaro Martinez

NUMERI – Bastoni, il cui agente nella giornata di ieri si è espresso con delle parole al miele, è una presenza fissa nello scacchiere di Simone Inzaghi. Come evidenzia il Corriere dello Sport, in una stagione così tormentata dai guai fisici proprio Bastoni rappresenta la piacevole eccezione e anche grazie a questo è diventato fondamentale per gli ingranaggi sul campo. Inevitabilmente, però, non può giocarle tutte dall’inizio alla fine e infatti tra i giocatori di movimento – in termini di minuti – è soltanto dietro a capitan Lautaro Martinez (2777’) con 2758′ disputati fin qui e 35 presenze da titolare su 40 partite stagionali.

