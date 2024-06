Bastoni: «Paura? Quella solo per cose più gravi. Grande rispetto»

Domani sera si giocherà la partita decisiva per l’Italia agli Europei contro la Croazia. Alessandro Bastoni non mostra timore in conferenza stampa alla vigilia.

NESSUNA PAURA – Croazia–Italia è la partita decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. Nel caso di vittoria o pareggio gli Azzurri conquisteranno il turno successivo nel gruppo B in Germania, probabilmente in più il secondo posto. Alle ore 21 ci sarà il calcio d’inizio, oggi c’è stata la conferenza stampa. Alessandro Bastoni non ha assolutamente timore degli avversari, alcuni li conosce anche: «Paura penso sia un aggettivo che non mi piace accostare al calcio, la paura si ha quando viene diagnosticata una malattia, per cose ben più gravi. Abbiamo visto la Croazia e abbiamo visto che anche contro la Spagna nonostante il 3-0 ha creato tanto e poteva fare più di un gol. Quindi più che paura direi grande rispetto. Conosciamo molti dei calciatori in rosa, hanno giocato tantissime partite insieme, una cosa che non succede nemmeno in un club. Abbiamo un grande rispetto ma penso che la batosta con la Spagna ci abbia lasciato tanto e unito ancora di più. Quando si vince si festeggia ma quando si perde deve uscire il valore dell’uomo e del giocatore».