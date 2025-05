Bastoni ottimista: «Inter, tanta fiducia contro il Barcellona. Un fattore!»

Alessandro Bastoni si è raccontato parlando dell’atmosfera in casa Inter in vista del ritorno delle semifinali di Champions League. L’italiano è pronto al delicato confronto coi blaugrana.

LE EMOZIONI – Alessandro Bastoni è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Barcellona. Il calciatore italiano ha posto l’accento sul clima che si respira in casa nerazzurra in vista del ritorno delle semifinali di Champions League contro i blaugrana: «Avere San Siro pieno, con i tifosi che cantano per noi, ci darà una grande spinta quando magari saremo un po’ più stanchi all’interno della partita però poi in campo si va sempre 11 contro 11 quindi ci sarà da mantenere la testa il più fredda e lucida possibile per poter prendere le giuste decisioni».

Bastoni sulla fiducia con cui l’Inter si presenta alla sfida contro il Barcellona

LA CONVINZIONE – Bastoni ha poi proseguito: «Abbiamo grande fiducia che abbiamo accumulato in questi anni giocando una finale e vincendo tanti trofei. C’è grande entusiasmo e tanta voglia di entrare in campo e fare la nostra partita».