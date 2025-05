Bastoni: «Non voglio reagire come a Istanbul! Il marchio Inter…»

Bastoni non vede l’ora di giocare Psg-Inter, finale di Champions League. Il difensore nerazzurro vuole dimenticare Istanbul 2023, quando la Beneamata perse con il Manchester City per 1-0. Allo stesso tempo, Bastoni esalta il grande lavoro effettuato negli ultimi anni da tutta la squadra. Queste le sue parole.

MARCHIO FUORI DALL’ITALIA – Alessandro Bastoni, intervistato da Inter TV, ricorda il lavoro fatto negli ultimi anni dall’Inter: «Alla prima finale arrivavamo un po’ da outsider perché nessuno pensava che l’Inter potesse arrivare in finale. Invece con il lavoro fatto in questi due anni, siamo stati credibili anche fuori dall’Italia. Abbiamo portato il marchio Inter a competere per questi trofei. E ciò ci rende orgogliosi».

SPIRITO DI SQUADRA – Allo stesso Bastoni parla di unione e compattezza di gruppo: «Il lavoro che fanno tutti i giocatori, non si difende in 3 ma tutta la squadra ci dà una mano. Vedere gli attaccanti che ci danno una mano ci permette di dare quel qualcosa in più. Spirito di squadra».

NON UN’ALTRA ISTANBUL – Infine, lo stesso Bastoni non vuole ripetere Istanbul 2023. Vuole vincere questa volta: «Visto come ho reagito alla sconfitta di Istanbul sperò tanto in una vittoria, la finale è una partita secca, completamente a sé. Speriamo vada bene».