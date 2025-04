Bastoni non preoccupa l’Inter, ma dubbio resta. Oggi nuove verifiche: cosa filtra – CdS

Giornata di attesa e apprensione in casa Inter: oggi Alessandro Bastoni si sottoporrà agli accertamenti medici per chiarire l’entità del problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo ieri sera durante Parma-Inter, valida per la trentunesima giornata di Serie A.

NUOVO PROBLEMA – Alessandro Bastoni al termine del primo tempo di Parma-Inter ancora sul risultato di 0-2, non è rientrato in campo dopo l’intervallo, restando in panchina per l’intero secondo tempo con del ghiaccio applicato alla coscia. Al termine della partita, Farris e tutti hanno parlato di sostituzione a scopo precauzionale, una mossa per evitare rischi inutili. Il ricordo fresco di Dumfries – che a Bergamo contro l’Atalanta aveva chiesto di restare in campo e poi si è ritrovato con un infortunio più serio – consiglia massima prudenza. Nonostante il tono rassicurante, un margine di preoccupazione resta. L’infermeria nerazzurra è già affollata, e la lista degli acciaccati rischia di allungarsi in un momento delicatissimo della stagione. Con la trasferta di Champions League contro il Bayern Monaco alle porte, ogni perdita pesa il doppio, soprattutto in un reparto arretrato dove l’equilibrio è spesso affidato proprio alla solidità di Bastoni.

Le assenze certe dell’Inter contro il Bayern Monaco

CHI MANCA – Non va meglio a centrocampo: se è vero che Nicolò Barella tornerà a disposizione per il match europeo, la squalifica di Asllani riduce le rotazioni in mediana a soli quattro uomini. E se si considera che alcuni dei disponibili non sono al top della condizione, le preoccupazioni per Inzaghi aumentano. Una magra consolazione arriva guardando in casa Bayern, dove la situazione infortuni è se possibile ancora più problematica. Ma in partite di questo livello, ogni assenza pesa. Gli esami di oggi saranno decisivi per capire se Bastoni potrà essere della partita o se si aggiungerà alla lista degli indisponibili. L’Inter, intanto, incrocia le dita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno