Bastoni non preoccupa, ma condizioni da valutare: la situazione

Alessandro Bastoni è uscito ieri nel finale di Lituania-Italia a seguito di una piccola botta alla spalla: la situazione sul difensore dell’Inter

SITUAZIONE – Come riportato da “Sky Sport”, buona notizia per la negatività al Covid di Stefan de Vrij. Per quanto riguarda Alessandro Bastoni, che ha lasciato il campo ieri sera nel finale di Lituania-Italia a seguito di una piccola botta alla spalla, le sue condizioni sono da valutare al suo rientro alla Pinetina. Tuttavia le sue condizioni con desterebbero particolari preoccupazioni. In questo senso il centrale aveva rassicurato lo staff medico nerazzurro dopo il match di ieri sera.

Fonte: sport.sky.it