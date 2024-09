Bastoni non dimentica: «Europei brutta pagina per l’Italia. Ora ripartire!»

Alessandro Bastoni torna sulla delusione subita agli Europei e si augura un nuovo corso positivo con l’Italia. Adesso è un leader, le sue parole sulla Rai dopo la vittoria con Israele.

CONTINUITÀ – L’Italia ha vinto contro Israele per 2-1 trovando la continuità che si chiedeva al gruppo azzurro dopo il sorprendente successo con la Francia. Davide Frattesi ha segnato ancora, Alessandro Bastoni è stato confermato come titolare. Proprio il difensore ha parlato ai microfoni della Rai.

Bastoni, le parole dopo Israele-Italia

IL COMMENTO – Bastoni ha detto: «Era molto importante dar seguito alla vittoria con la Francia che ci ha dato morale pazzesco. Ci ha fatto sentire un gruppo forte, perciò dobbiamo continuare su questa strada perché vogliamo dare dimostrazioni diverse rispetto alla brutta figura che abbiamo fatto agli Europei. Tu ti senti un leader per Spalletti? Sicuramente, ho fatto tanta gavetta in nazionale dietro a mostri sacri come Chiellini e Bonucci. Sono felice di prendere il loro posto e trasmettere quello che loro hanno trasmesso a me ai giovani con meno esperienza. Gli Europei sono stati una doccia fredda e ci hanno fatto capire tante cose. A livello di approccio e a livello mentale abbiamo sbagliato, ci prendiamo le nostre responsabilità. In campo ci andiamo noi, quindi è colpa nostra. Ci vogliamo lasciare alle spalle questa brutta pagina e ripartire come stiamo facendo»