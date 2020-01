Bastoni nella Top 50 talenti della UEFA. Anche un ex Inter in classifica

Continua la crescita di Alessandro Bastoni, che piano piano sta guadagnando sempre più spazio nell’Inter di Antonio Conte. Il difensore nerazzurro è stato infatti nominato dalla UEFA tra i migliori 50 giovani da osservare nel 2020.

CINQUANTA PER IL FUTURO – A soli 20 anni, Alessandro Bastoni si sta lentamente ritagliando sempre più spazio nella difesa dell’Inter di Antonio Conte, spodestando anche un grande difensore come Diego Godin. Le sue prestazioni – unite a quelle dello scorso anno in prestito al Parma – non sono passate inosservate, tanto che la UEFA lo ha inserito nella sua “Fifty for the future”, ovvero la classifica con i migliori 50 talenti per il futuro da osservare nel 2020. Altri giocatori della Serie A in classifica sono Rafael Leao del Milan e Dusan Vlahovic della Fiorentina, autore della rete del pareggio nella sfida giocata dai nerazzurri a Firenze.

EX NERAZZURRO – Nella lista è presente anche un giocatore ex Inter, ovvero Zinho Vanheusden, passato a titolo definitivo in estate allo Standard Liegi dopo l’esperienza in prestito. Un altro difensore, su cui comunque la società nerazzurra si è garantita un diritto di recompra in vista del futuro. E chissà che proprio i due non possano diventare la coppia di centrali del prossimo decennio.