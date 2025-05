Bastoni miglior difensore della Serie A: la consegna del premio

Importante riconoscimento per Alessandro Bastoni, considerato il miglior difensore della Serie A 2024/2025. Ecco il momento della premiazione nel corso di Como-Inter.

PREMIO – La concitazione dell’ultima giornata di campionato, nella quale si è deciso lo scudetto del Napoli, ha oscurato un momento importante per la carriera di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano, infatti, ha ricevuto un riconoscimento degno di nota poco prima dell’inizio di Como-Inter. Il numero novantacinque nerazzurro è stato premiato come miglior difensore della Serie A per la stagione 2024/2025.

Il miglior difensore della Serie A è dell’Inter: Bastoni riceve il premio!

MOTIVAZIONI – A consegnare il riconoscimento ufficiale della Lega Serie A ci ha pensato il Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, poco prima del fischio d’inizio della gara allo Stadio Senigallia. Bastoni, così, ha battuto la concorrenza di altri due colleghi di reparto: Alessandro Buongiorno del Napoli e Nuno Tavares della Lazio. Il sito ufficiale nerazzurro motiva il premio, elogiando così: «Difensore completo, innovativo, dotato di piedi educati e grande abilità in marcatura. Bastoni in questa stagione ha superato le 250 presenze con la maglia nerazzurra ed è stato il giocatore di movimento più utilizzato della rosa di Inzaghi. Punto di riferimento della difesa interista, è anche andato a segno nella trasferta contro il Cagliari ed è stato uomo assist in diverse occasioni, servendo sei passaggi vincenti tra Campionato e Champions League». Questa è la seconda stagione consecutiva in cui Bastoni conquista il premio di MVP per la categoria difensori in Serie A.