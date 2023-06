Bastoni: «Manchester City? Ci penso, ma sono sereno. Scalvini, lo invito…»

Bastoni nel corso di una lunga intervista su DAZN nel corso di “1 contro 1” dopo la vittoria della Coppa Italia, il difensore ha raccontato come ha vissuto l’Euroderby contro il Milan e di come si sta preparando per la finale di Istanbul contro il Manchester City. Poi un commento su Scalvini.

IN COPPA ITALIA – Alessandro Bastoni ha parlato così della vittoria in Coppa Italia: «Festeggiamenti dopo la Coppa Italia? Non abbiamo fatto nulla perché era ieri e oggi siamo già ad Appiano Gentile. Anche se la testa non dovrebbe, il pensiero va un po’ già alla finale di Istanbul. Ho avuto la fortuna di andare in finale di Europa League al primo anno. Quando si dice che bisogna essere abituati di giocare le finali, in quel caso mi sono reso veramente conto che è così. Una partita secca è diversa dalle altre. Grazie a noi e allo staff fortunatamente in questi quattro anni ne abbiamo vinte tante di finali, speriamo di continuare con questa media».

FINALI – Alessandro Bastoni parla più in generale delle finali giocate: «Inzaghi specialista di coppe? Per esperienza mia dico che è la tranquillità che trasmette. Giocando una finale uno si aspetta l’agitazione, ma lui trasmette la tranquillità necessaria per affrontare queste partite. L’importante nelle difficoltà è avere un gruppo solidi che non hanno paura di affrontare i problemi e se è necessario di scontrarsi, succede nelle migliori famiglie. È successo così e abbiamo capito quali fossero i problemi. Inizialmente quando giocavamo più alti prendevamo troppe ripartenze, ci siamo concentrati più sul “prima difendiamo” e poi “prendiamo palla e attacchiamo”».

EURODERBY – Alessandro Bastoni commenta anche il percorso europeo, passando inevitabilmente dalla vittoria contro il Milan: «Prima del Benfica ero in conferenza e ho detto che era una partita importante. Stessa cosa per l’euroderby, dobbiamo viverla così, prima di tifosi siamo anche calciatori. È il nostro mestiere, ci alleniamo quotidianamente per questo. Siamo stati bravi a tenere la testa lucida. Pensavo meno possibile alla partita, anche se a Milano se ne parlava sempre. L’importante era rimanere il più lucidi possibili».

ISTANBUL – Alessandro Bastoni parla della finale di UEFA Champions League: «Stiamo bene, abbiamo fiducia. L’euroderby ci ha ricaricato le batterie al 100%. Era fondamentale per noi che avevamo giocato 57 partite, era importante vincere. Ansia? Ci penso, ma per come sono fatto io è la mia forza da quando a vent’anni Conte mi ha fatto iniziare a giocare. La mia filosofia è che viviamo per il calcio, ma abbiamo anche una vita reale. Queste sono le cose veramente importanti. Sarà una partita fondamentale, da piccoli chiunque vuole giocare questo tipo di partite. Abbiamo la fortuna di poterla giocare, ma dobbiamo avere la lucidità di godercela. Chi peschi peschi da quella squadra fa paura come giocatore, perché sono fortissimi. Sono un grande estimatore di Guardiola, mi piace come gioca. Hanno davvero pochi punti deboli. Guardo molto i difensori del Manchester City, Ruben Dias e Akanji».

UN GIOVANE – Bastoni sceglie un giovane difensore: «Mi piace molto Scalvini! Magari chissà… se tra poco saremo compagni di reparto, è un invito che gli faccio (ride, ndr). Sia in Nazionale che qui all’Inter».