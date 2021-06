Bastoni: «Italia e Inter due grandi gruppi! Conte e Mancini, una differenza»

Bastoni, difensore dell’Inter e dell’Italia, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista dell’esordio degli azzurri venerdì sera contro la Turchia. Inevitabile parlare delle sue due squadre e del paragone tra Mancini e Conte

SOGNO E REALTÀ – Alessandro Bastoni non ha dubbi: «Due anni fa mai avrei pensato di essere qui in nazionale per preparare un Europeo. Similitudini con l’Inter? Si tratta di un grande gruppo come in nerazzurro. Mancini è bravo come Conte a trasmettere le sue idee e concetti, ma lo fa anche in maniera diversa. Mister Conte lo fa con più grinta e cattiveria».