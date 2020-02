Bastoni: “Io e la squadra vogliamo un trofeo! Inter incredibile, San Siro…”

Bastoni è l’ospite settimanale di “Unboxing” su “Inter TV”. Il difensore nerazzurro ha aperto le scatole, tipiche della trasmissione del canale tematico interista, rispondendo alle relative domande. QUI l’anteprima sulla scelta della maglia numero 95

CONFIDENZE – Alessandro Bastoni ha risposto così alle domande: «Album Panini? Per questo devono fare santa la mia tata, perché quando ero bambino la ammazzavo psicologicamente sapendo a memoria tutto di qualsiasi calciatore. Mentre stirava mi mettevo sul divano a fare questi quiz. La mia figurina? Bello, quando i miei cuginetti mi mandano la foto è un effetto particolare. Dico sempre che sto vivendo qualcosa che è molto strano, lontano dal mondo dal quale vengo. Mi sto godendo veramente ogni giorno. La mia stagione? Incredibile, un sogno essere all’Inter e giocare a San Siro davanti a settantamila persone. Bellissimo, sto vivendo un sogno giorno dopo giorno e me lo vivo al massimo. Il prossimo regalo? Non lo scarterei io ma dovrebbe essere il capitano della squadra a tenerlo in mano. Un trofeo, magari più di uno con questa maglia, è il sogno che ho io con tutta la squadra. Nella mia scatola? Metterei il ricordo dell’episodio che mi ha cambiato la vita. La morte della mia migliore amica ha cambiato il modo di essere e di pensare. Ero molto chiuso, ho imparato a non lamentarmi e a capire quali sono le cose che contano. Mi piace sempre ricordarla quando posso».