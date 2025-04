Bastoni: «Inzaghi? Come un 26esimo! Prima di Sparta Praga-Inter ‘tremava’»

Bastoni si esprime su Simone Inzaghi e non solo. Quando parla del tecnico dell’Inter, il difensore racconta anche un aneddoto successo a Praga.

BRACCETTO – Alessandro Bastoni, dopo una prima parte in cui parla di Atalanta e Antonio Conte, ha continuato così su Cattelan Supernova: «Farlo così tanto penso di essere stato uno dei primi. Farlo quando hai gli altri compagni che sanno che faccio queste cose è diverso. All’Atalanta lo faceva un po’ Toloi, ma con questo scambio e interscambio di ruoli penso di essere uno dei primi. Le mie caratteristiche aiutano, mi piace avere la palla. Poi ho la fortuna di avere di allenatori e compagni che comprendono queste cose. In Nazionale ad esempio abbiamo un modulo diverso».

MIGLIORI – Bastoni sicuro: «Miglio senso della posizione? Dico Chiellini. Anticipo? Cannavaro! Colpo di testa? Van Dijk. Lancio? Io. Senso del gol? Sergio Ramos, che ne ha fatti tantissimi. Non riesco tanto a fare gol, mi piace più fare gli assist».

COMUNICAZIONE E FAMIGLIA – Poi Bastoni parla delle parole post partite dei calciatori e della famiglia: «Da un lato c’è da stare attenti, dall’altro il lessico dei calciatori non è il massimo. Poi ho preso 64/100 allo scientifico, sono uno dei più bravi a parlare in squadra. A scuola? Finché combinavo scuola e calcio sì, poi mi è diventato impossibile. Ho fatto fino alla quarta, poi dalla quinta, quando sono salito con la Prima Squadra, è stato più complicato. I miei genitori? Come tante famiglie avevo mio papà che mi diceva di continuare a giocare, lui è arrivato fino all’Under 21 e voleva farmi fare lo step. Mia mamma mi diceva di studiare. Mamma ancora oggi non viene a vedermi perché si spaventa che faccia qualcosa di sbagliato e che mi faccia male. A casa accende la tv e passa l’aspirapolvere. Mio papà mi guarda».

INZAGHI – Sul mister, Bastoni si racconta: «Come se fosse il 26esimo calciatore, puoi parlargli tranquillamente. E’ uno di noi. Poi capisce tanto come calciatore. Inzaghi calciatore? Prima di Benfica-Barcellona, l’attaccante Pavlidis ne fece 4 e tremava che gli rubassero il record di cinque gol. Lo chiamiamo mister in allenamento, va sempre tenuta un po’ di distanza.».