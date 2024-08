Bastoni: «All’Inter sto bene, mi stimano! Fare una stagione senza rimpianti»

Bastoni determinato in vista dell’inizio della nuova stagione. Il difensore dell’Inter carica e poi spiega futuro e obiettivi. La sua intervista su Sport Mediaset.

LEADERSHIP – Alessandro Bastoni è carico per la nuova stagione: «Abbiamo un grande entusiasmo di ripartire, vogliamo rivivere le stesse emozioni. Vincere è facile, ma ripetersi è la cosa più difficile. Dobbiamo fare uno step importante, resettare quello che è successo lo scorso anno e solo così possiamo ripetere il campionato perfetto dello scorso anno. Importante avere uno zoccolo duro all’interno della squadra, ho l’onore di farne parte e sono orgoglioso di rappresentare questo club. Io devo aumentare di leadership ed essere più da esempio dentro e fuori i compagni».

AVVERSARI – Bastoni poi si esprime sui rivali italiani ed europei: «Avversarie? Difficile dirne due, arrivano giocatori importanti nelle nostre competitors. Bisogna fare uno step mentale importante. Chi mi piace marcare? Vlahovic, Politano, c’è tanta gente. Ma più che i giocatori sono i sistemi a metterti in difficoltà. In Europa mi piacerebbe affrontare il Real Madrid quest’anno. Nuova Champions League? La nostra pecca è stata appunto la Champions, ci siamo rilassati un po’ vincendo l’andata. Ma serve uno step di crescita mentale e i giocatori arrivati ci possono aiutare in questo».

SENZA RIMPIANTI – Bastoni determinato sul futuro: «Futuro? Fa piacere avere la stima del mondo del calcio, ma quando in un posto tutti ti apprezzano credo che tu non devi andare via. Qui sto molto bene. Sarei soddisfatto se dovessimo rivincere lo scudetto e avremmo fatto un buon percorso in Champions League. Sarei felice se chiudessimo questa stagione senza avere rimpianti».