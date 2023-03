Bastoni-Inter, ottimismo: la proposta! Insidie per un altro big − SM

In casa Inter è tempo di rinnovi. Positivo l’incontro di ieri fra gli agenti di Bastoni e il club, filtra grande ottimismo. Qualche insidia invece per un altro big della rosa

CAPITOLO RINNOVI − Claudio Raimondi, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha dato qualche aggiornamento legato ai rinnovi nerazzurri: «Bastoni? C’è grande ottimismo e fiducia che possa andare in porto. La proposta dell’Inter è di 5 milioni di euro, la sua voglia è quella di restare perché tifa per l’Inter. Non ci sono insidie. Qualche problemino, invece, per Edin Dzeko che ha accettato la proposta di un anno. Al momento percepisce 6 milioni di euro, l’Inter punta al ribasso intorno ai 4 milioni. A 5 si potrebbe chiudere. C’è ancora tempo».