Bastoni, preoccupa infortunio! In dubbio per Inter-Juventus – CdS

Alessandro Bastoni è uscito acciaccato dalla sfida di Champions League fra Porto ed Inter. Il difensore, secondo il Corriere dello Sport, è in dubbio per Inter-Juventus

CONDIZIONI – In casa Inter preoccupano le condizioni di Alessandro Bastoni, costretto a chiedere il cambio a un quarto d’ora dalla fine della sfida contro il Porto per un problema ai flessori della coscia sinistra. In giornata, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore si sottoporrà agli accertamenti del caso. Impensabile, secondo il quotidiano, il recupero per la sfida di domenica contro la Juventus: il club spera che non si tratti di uno stiramento e che il calciatore possa tornare a disposizione per la sfida contro la Fiorentina in programma dopo la sosta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno