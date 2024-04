Bastoni in dubbio prima di Udinese-Inter: Inzaghi ha due soluzioni

Bastoni ieri non si è allenato con il resto del gruppo per un problema muscolare che sarà monitorato nelle prossime ore. Chi prenderà il suo posto in difesa? Simone Inzaghi ha due soluzioni qualora l’italiano non dovesse farcela.

IN DUBBIO – La notizia principale di oggi riguarda purtroppo le condizioni di Alessandro Bastoni, non al meglio per un affaticamento ai flessori della gamba. Come già anticipato, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se sarà a disposizione o meno in occasione di Udinese-Inter in programma lunedì 8 aprile. Se l’azzurro non dovesse recuperare in tempo, Simone Inzaghi avrà due carte a disposizione. La prima è chiaramente Carlos Augusto adattato nei tre dietro, ruolo che ha già ricoperto nel corso di questa stagione e anche in maniera ottimale. La seconda soluzione è lo spostamento di Francesco Acerbi sul centro-sinistra. Questa opzione resta però remota, considerata l’assenza anche di Stefan de Vrij che di fatto non potrebbe prendere il posto dell’ex Lazio al centro della difesa anche se è previsto domani il suo ritorno in gruppo. In quel caso, però, in difesa potrebbe giocare Yann Bisseck nel ruolo di centrale nei tre dietro.