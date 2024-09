Bastoni in dubbio per Francia-Italia: 2 (+1) opzioni per Spalletti – SI

Alessandro Bastoni è ancora in dubbio per il primo match di questa edizione di Nations League tra Francia e Italia. Tre sono le possibilità a disposizione del tecnico Luciano Spalletti in vista della sfida.

LA SITUAZIONE – Alessandro Bastoni non è ancora certo della sua presenza nell’incontro tra Francia e Italia, match d’esordio per le due squadre in quest’edizione della Nations League. Il difensore dell’Inter, alle prese con un affaticamento muscolare verificatosi in occasione dell’ultima gara di Serie A tra i meneghini e l’Atalanta, non è al meglio ma potrebbe essere rischiato per la sfida contro i transalpini.

Bastoni pronto per Francia-Italia? Un ragionamento

TRE IPOTESI – La presenza o meno di Bastoni nell’11 titolare della squadra di Luciano Spalletti, contro la Francia, complicherebbe i piani del tecnico toscano in merito al reparto difensivo. Nello specifico, come riferito da Tancredi Palmeri a Sportitalia, in caso di mancata titolarità di Bastoni al centro della difesa, si avrebbero due alternative: Alessandro Buongiorno come centrale, con Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di braccetto destro; il toscano come centrale di difesa, soluzione da ritenere meno plausibile in considerazione del tipo di difensore che rappresenta.

IL FUTURO – L’assenza di Bastoni in occasione del match contro la Francia potrebbe essere strumentale allo schieramento del difensore nerazzurro nella sfida con Israele. Questo è un aspetto da non sottovalutare, considerando quanto il tecnico Luciano Spalletti possa ritenere importante la presenza del classe 1999 in occasione di una gara già potenzialmente da dentro o fuori per gli azzurri.