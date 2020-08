Bastoni: “Il mio obiettivo? Vincere il piÃ¹ possibile con l’Inter”

Bastoni: “Il mio obiettivo? Vincere il più possibile con l’Inter”

Alessandro Bastoni, giovane difensore dell’Inter, ha concesso un’intervista doppia insieme all’ex difensore di Juventus e Nazionale Andrea Barzagli ai microfoni del canale youtube “Cronache di Spogliatoio”

IL COMPITO DI UN DIFENSORE – Bastoni parla di come deve essere, a suo dire, il compito di un difensore: «Il primo compito del difensore è difendere, poi tanto meglio se sai impostare, ma stiamo andando verso un calcio dove i ruoli contano relativamente. Tutti devono saper fare tutto».

COME CI SI CONCENTRA – Bastoni parla di come ci si può concentrare prima di una partita importante: «Io non sono uno di quelli che deve essere concentrato con la musica, ognuno è libero di preparare la partita come meglio crede trovando la concentrazione a modo proprio ed è indipendente dalla nazionalità».

IL COMPAGNO PIU’ SCHERZOSO – Bastoni cita un ex compagno nell’Atalanta come il più scherzoso, ma allo stesso anche più professionale, della sua carriera: «Gomez è uno che prima delle partite ascolta tanta musica, ride e scherza, anche con Ilicic che sembra serio ma sta allo scherzo. Come dicevo prima ognuno è libero di prepararsi come meglio crede».

L’AMBIENTE NELLO SPOGLIATOIO – Bastoni parla dell’ambiente nel gruppo dell’Inter: «Io sono in camera con Skriniar, un bravissimo ragazzo. Ci troviamo nella stanza anche con altri, come Brozovic che ha tutto l’armamentario delle freccette. Lui è abbastanza malato, ha qualsiasi tipo di freccetta e passiamo le ore lì. Lui è il più forte, fa le gare con i giocatori professionisti, ha un bar in Croazia nel suo paese e organizza tornei di freccette, la prende proprio sul serio».

UN OBIETTIVO – Bastoni parla infine dei suoi obiettivi personali: «Sicuramente sono molto fortunato ad essere dove sono, Conte, Marotta, Oriali ti spingono a dare il massimo e trovare l’ambizione. La mia ambizione è andare avanti, non fermarmi, ci sono tante cose su cui andare avanti e l’obiettivo è vincere il più possibile con l’Inter».