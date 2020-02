Bastoni: “Il 95? Promessa fatta a mio fratello! Porto con me la mia famiglia”

Bastoni è il protagonista della nuova puntata di Unboxing, format che andrà in onda stasera alle ore 21.00 su “Inter TV”. Il difensore nerazzurro, che salterà la sfida con il Milan per via di una squalifica (vedi articolo), spiega perché gioca con il numero 95. Di seguito un’anteprima delle sue dichiarazioni, pubblicata dall’Inter su Twitter

SCELTA DI CUORE – Alessandro Bastoni è il protagonista della nuova puntata di Unboxing. Il difensore dell’Inter svela che il numero 95 è una scelta di cuore: «È una storia facile che parte quando ho ricevuto la prima chiamata in prima squadra dall’Atalanta. È una promessa tra virgolette che ho fatto a mio fratello, siamo cinque in famiglia e siamo molto legati l’uno con l’altro quindi gli ho detto che il mio numero di maglia sarebbe stato il suo anno di nascita. Sia all’Atalanta che al Parma che qui all’Inter ho scelto di giocare con il numero 95 che è un un modo per me di avere sempre lui, ma un po’ tutta la famiglia, sempre con me».