Bastoni fuori per infortunio in Sampdoria-Inter, l’esito degli esami

Bastoni, come anticipato da Inzaghi poco fa in conferenza stampa (vedi articolo), non sarà convocato per Sampdoria-Inter. La società ha comunicato l’esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore in mattinata.

DUBBIO PER IL REAL MADRID – “Esami strumentali questa mattina per Alessandro Bastoni a causa di un affaticamento muscolare.

Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni del difensore italiano saranno rivalutate nella giornata di lunedì”.

Fonte: Inter.it