Bastoni: «Finale Champions League 2023, dopo non ho dormito! Preferivo perdere 10-0»

Bastoni è il nuovo ospite del podcast di Gianluca Gazzoli “The BSMT” disponibile su YouTube e Spotify. Insieme a lui anche l’amico Amedeo Della Valle. Il difensore nerazzurro dopo aver svelato alcuni retroscena, ha parlato anche della finale di Champions League del 2023 e dell’importanza degli allenatori.

L’IMPORTANZA DELL’ALLENATORE – Alessandro Bastoni durante l’intervista sottolinea l’importanza dell’allenatore. In carriera sono stati decisivi principalmente Antonio Conte, ma oggi anche Simone Inzaghi: «Quando sei in campo c’è il rispetto dei ruoli. Rispetto il passato la situazione è cambiata: prima il calciatore non si permetteva di mettere bocca sulle scelte dell’allenatore. Con Inzaghi dopo qualche anno c’è confidenza. Inzaghi ha questa cosa molto bella del confronto, del tipo: tu puoi insegnare qualcosa a me e io insegno qualcosa a te. Una visione molto aperta che può far bene a tutti. Con Antonio Conte il “lei” a maggior ragione! (ride, ndr). Il rapporto con l’allenatore è importantissimo. Trovare la persona giusta al momento giusto era decisivo. Se io avessi avuto un altro allenatore all’Inter al posto di Conte forse sarebbe stato diverso».

Altra finale di Champions League per Bastoni dopo Istanbul

DIFFICILE DA DIGERIRE – Bastoni ha da poco conquistato la sua seconda finale di Champions League dopo quella di Istanbul nel 2023: «L’ho presa male perché fai fatica a dormire, ti sogni le azioni. Perché non sai quante altre volte giocherai la finale di Champions League. Avrei preferito perdere 10-0 e non in quel modo! C’era la percezione di poter vincere e di poter far male. È stata veramente tosta perché vincere la Champions League è uno degli obiettivi più grandi. Non sapere se potrai avere la possibilità di giocarla è una cosa che ti distrugge. Non ho mai visto gli highlights di quella partita, mi viene un nervoso e una tristezza che fa male. Era un obiettivo troppo grande e talmente vicino che non riuscire a portarlo a casa è stata dura».

RETROSCENA – Bastoni spiega la scelta del numero di maglia scelto: «Numero 95 nella maglia? Un patto con mio fratello. È il suo anno di nascita, gli ho sempre detto che la mia prima maglia con nome e numero che potevo scegliere sarebbe stata la sua data di nascita. È anche bello perché nessuno può sceglierlo. Fino al 99 puoi scegliere qualsiasi numero, non ho avuto mai nessun problema nella scelta. In Nazionale ho il 21, che è la data di nascita di mia figlia».