Bastoni esulta: “Anche secondo tampone negativo! Ci siamo”

Alessandro Bastoni Inter

Alessandro Bastoni, dopo il primo tampone negativo, ha ricevuto conferma anche dal secondo: il difensore dell’Inter è libero dal Coronavirus

CORONAVIRUS – Buona notizia per Alessandro Bastoni, ma anche per Antonio Conte e per tutta l’Inter. Il difensore nerazzurro è fuori dal Covid. Dopo il primo tampone negativo, il centrale ne ha ricevuto un altro con il medesimo esito. L’annuncio lo ha dato il giocatore stesso tramite una storia del proprio profilo Instagram. “Anche secondo tampone negativo! Ci siamo“, si legge. L’italiano così potrebbe essere convocato dall’allenatore per la prima partita dí Champions League della stagione, Inter-Borussia Monchengladbach, in programma mercoledì sera.