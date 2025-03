Bastoni espulso salta l’Udinese, ma resta in diffida: il motivo

L’Inter dovrà fare a meno di Bastoni per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese. Il difensore nerazzurro è stato espulso nel finale del match contro l’Atalanta, dopo aver ricevuto due cartellini gialli. Un episodio che non solo lo costringerà a saltare la gara di San Siro, ma che avrà anche ripercussioni particolari sulla sua situazione disciplinare.

AMMONIZIONE INIZIALE – Alessandro Bastoni era già in diffida prima della partita contro l’Atalanta e al 70’ ha ricevuto un’ammonizione da parte dell’arbitro Massa. Il cartellino giallo ha fatto scattare automaticamente la squalifica per la prossima giornata, impedendogli di prendere parte alla sfida contro l’Udinese. Nel finale di gara, però, Bastoni ha rimediato un secondo cartellino giallo, che ha portato alla conseguente espulsione. Questa circostanza modifica notevolmente il quadro disciplinare: secondo il regolamento, infatti, un’espulsione per doppia ammonizione annulla il primo giallo ai fini della diffida. In altre parole, il difensore dell’Inter sconterà comunque la squalifica contro l’Udinese, ma al suo ritorno in campo nel match del 5 aprile contro il Parma, sarà ancora in diffida.

Bastoni, rischio squalifica anche al rientro!

DOPO LA SQUALIFICA – Questo significa che, se Bastoni dovesse ricevere un nuovo cartellino giallo contro il Parma o nelle partite successive, scatterebbe immediatamente un’altra squalifica, costringendolo a saltare il turno successivo. Un dettaglio che obbligherà il difensore a prestare particolare attenzione nella gestione dei contrasti e delle proteste, per evitare un’altra assenza che potrebbe rivelarsi pesante nel cammino dell’Inter verso lo scudetto. A prescindere, per Simone Inzaghi si tratta di un’assenza pesante, considerando l’importanza del difensore nella costruzione dal basso e nella solidità della retroguardia interista.