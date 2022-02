Bastoni, escluse lesioni alla caviglia: punta al recupero con il Liverpool – CdS

Sospiro di sollievo di Simone Inzaghi dopo l’infortunio di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato dal collega Pietro Guadagno sul Corriere dello Sport questa mattina, i controlli hanno confermato la prima diagnosi. Il difensore spera nel recupero-lampo contro il Liverpool.

RECUPERO – Bastoni nella giornata di ieri ha rassicurato i tifosi dopo il brutto infortunio maturato contro la Roma in Coppa Italia. I controlli, inoltre, hanno confermato la diagnosi fatta a caldo martedì sera ovvero: trauma distorsivo alla caviglia destra, ma soprattutto hanno escluso infrazioni ossee o il coinvolgimento di legamenti. Ora, però, si tratta di capire quando il difensore potrà tornare a disposizione. L’auspicio è quello nel recupero-lampo già mercoledì per la sfida contro il Liverpool in Champions League. È chiaro che al momento si tratta solo di una piccola speranza. Simone Inzaghi incrocia le dita, così come i tifosi che fuori dalla Pinetina hanno chiesto al proprio idolo il recupero per la sfida contro il Liverpool, pronta la risposta del ragazzo: «Sì, speriamo dai».

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno