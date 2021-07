Bastoni: «Dopo gli Europei? Un altro scudetto con l’Inter e i Mondiali!»

Bastoni ha cominciato da pochi giorni le vacanze, dopo aver vinto gli Europei con l’Italia. Il difensore dell’Inter questa sera è stato ospite di un evento dell’oratorio dove è cresciuto, a Piadena Drizzona.

SERATA DI FESTA – Alessandro Bastoni torna a casa. Lo ha fatto a Piadena Drizzona, dove è cresciuto, partecipando a un evento del “suo” oratorio. Queste le sue parole sul palco: «Cosa ho detto quando Jorginho ha sbagliato il rigore con l’Inghilterra? Siamo in oratorio, non si possono dire certe frasi (ride, ndr). È stata tanta roba vincere lo scudetto e un Europeo in così poco tempo, nel giro di due mesi. È stato veramente bello, sono emozioni difficili da raccontare. Forse devo rendermi conto ancora, io per primo, cosa abbiamo fatto. I prossimi passaggi? Prima c’è uno scudetto con l’Inter, poi i Mondiali». Bastoni si è poi fermato a raccogliere i saluti e le richieste di foto e autografi dei presenti.