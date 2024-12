Bastoni: «Derby scudetto momento incredibile! Inzaghi uno di noi, ma con rispetto»

Bastoni, protagonista in Cagliari-Inter ultima partita del 2024, in un’intervista realizzata da Rai Sport ha parlato del suo anno trascorso in nerazzurro. Il difensore ha parlato anche dell’ottimo rapporto tra la squadra e Inzaghi.

GRUPPO IMPORTANTE – Alessandro Bastoni sottolinea tutti gli aspetti positivi e la crescita del gruppo: «Se vuoi raggiungere degli obiettivi la compattezza del gruppo è importante, può sembrare scontato. Siamo migliorati anche in questo, abbiamo messo tanta esperienza perché ormai abbiamo un gruppo solido che veste da sei anni questa maglia. Cosa ricordo di questo anno? Il derby dello scudetto, quella è stata la parte più alta della mia carriera perché è stato un momento incredibile. Poi è stato bello condividere per un mese quasi intero la grandezza della stagione fatta coi tifosi».

La chiave dell’Inter è… il gruppo! E il rapporto con Inzaghi. Spiega Bastoni

RAPPORTO CON INZAGHI – Bastoni si sofferma a parlare del rapporto del gruppo con il mister Inzaghi e i buoni propositi per il 2025: «È come se fosse un calciatore come noi, a tutti gli effetti. Ha creato un grande rapporto con tutti noi, anche se c’è grande rispetto dei ruoli. La verità è che c’è grande confidenza, fa sentire tutti parte del gruppo. Obiettivo per il 2025? Noi scendiamo in campo tutte le partite per vincere e fare il nostro gioco».