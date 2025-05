Bastoni e Darmian, festeggiano a Barcellona: tagliato traguardo con l’Inter!

Alessandro Bastoni e Matteo Darmian raggiungono un importante traguardo con la maglia dell’Inter. A Barcellona i due difensori scrivono la loro storia nerazzurra.

INDIMENTICABILE – Barcellona-Inter è una di quelle gare destinate ad entrare nella storia nerazzurra. Dopo tre sconfitte consecutive e nel momento più delicato e complicato della sua stagione, la squadra di Simone Inzaghi si presenta davanti ai giganti di Hans-Dieter Flick con carattere e coraggio da vendere. Il 3-3 finale, dopo essere passati per due volte in vantaggio, rappresenta un bottino ghiottissimo in vista della semifinale di ritorno, che i nerazzurri giocheranno nel fortino di San Siro. Per Alessandro Bastoni e Matteo Darmian più di tutti, però, la sfida d’andata in casa del Barcellona assume un sapore davvero particolare.

A Barcellona Bastoni e Darmian scrivono un pezzo di storia con l’Inter

IL TRAGUARDO – L’alieno Lamine Yamal, infatti, non è stato l’unico a scrivere la storia col suo club. Nella magica notte di Champions League andata in scena allo Stadio Olimpico Lluis Companys, anche i due nerazzurri Alessandro Bastoni e Matteo Darmian hanno tagliato un traguardo importante con la maglia dell’Inter. Il difensore italiano, partito titolare nel terzetto di difesa schierato da mister Inzaghi a Barcellona, ha giocato la sua 250esima partita con i colori nerazzurri. Cinquanta in meno, invece, per Darmian, che ieri sera ha totalizzato 200 presenze con l’Inter entrando dalla panchina nel secondo tempo. Un momento importante per i due difensori, che si confermano risorsa preziosa della squadra di Inzaghi.