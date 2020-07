Bastoni: “Conte mi ha dato tanto, ha dimostrato coraggio! L’importante…”

Condividi questo articolo

Bastoni ha parlato ai microfoni di “Sky Sport 24” all’indomani della vittoria dell’Inter contro il Torino. Il giovanissimo difensore nerazzurro parla di Conte e del coraggio dimostrato lanciandolo in un club come quello nerazzurro. Di seguito le sue dichiarazioni

CORAGGIO – Alessandro Bastoni parla all’indomani di Inter-Torino. Il giovane difensore nerazzurro parla del coraggio di Antonio Conte: «Sicuramente Conte mi ha dato tanto. Non so quanti avrebbero avuto il coraggio di dare fiducia a un ragazzo di 20 anni in un grande club come l’Inter. Sicuramente è un processo che stiamo facendo insieme, è importante continuare uniti sulla stessa strada».