Bastoni, Barella e Sensi, via libera verso l’Italia! Ma prima in campo con l’Inter

Bastoni, Barella e Sensi seguono le stesse indicazioni degli altri nazionali dell’Inter e potranno dire sì alla convocazione dell’Italia. I tre nerazzurri sono attesi nel ritiro azzurro ma non prima di aver completato il loro lavoro ad Appiano Gentile

PARTENZA FISSATA – La FIGC è riuscita a convincere l’ATS di Milano per “liberare” in direzione Coverciano i tre giocatori dell’Inter finora “bloccati” ad Appiano Gentile. Domani mattina Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Stefano Sensi raggiungeranno il CT Roberto Mancini e il resto del gruppo azzurro a Parma. Tutto come previsto (vedi articolo). Non prima, però, di svolgere la seduta di allenamento pomeridiana agli ordini di Antonio Conte a Appiano Gentile. I nerazzurri sono risultati negativi anche all’ultimissimo giro di tamponi pre-partenza e saranno accompagnati dal quarto “convocato” nerazzurro (vedi articolo).