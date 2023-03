Bastoni, l’agente spinge per portarlo a zero ma lui vuole l’Inter! − SI

Alessandro Bastoni vede solo l’Inter nel suo futuro. Il difensore nerazzurro ha tutta l’intenzione di rinnovare il proprio contratto andando anche contro il suo agente Tullio Tinti

CONTROCORRENTE − Per Bastoni c’è solo l’Inter. Il difensore nerazzurro non ha alcuna intenzione di lasciare Milano per altre destinazioni. Come riferisce Michele Criscitiello, di Sportitalia.com, il nazionale azzurro sta spingendo per rinnovare il proprio contratto a discapito invece della scelta dei suoi agenti, Tullio Tinti in primis, di portarlo a parametro zero il prossimo anno. Al momento Bastoni guadagna 3,5 milioni di euro l’anno e vorrebbe arrivare ad un rinnovo fino a 6/7 milioni a stagione.