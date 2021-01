Bastoni, l’agente: Â«Predestinato! Tipo Maldini. Rinnovo Inter ma non oraÂ»

Bastoni, l’agente: «Predestinato! Tipo Maldini. Rinnovo Inter ma non ora»

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni

Bastoni è stato tra i protagonisti di Inter-Juventus. Tinti – agente del difensore nerazzurro -, intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 Sport, rassicura tutti sull’argomento rinnovo di contratto. E l’accostamento a Maldini non può che far piacere

PIACEVOLE ATTESA – L’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, si gode la crescita calcistica del numero 95 dell’Inter: «Bastoni è Un predestinato. Non ho mai visto nessuno giocare ai suoi livelli alla sua età. Se non forse Paolo Maldini. Davanti ha un futuro radioso e se lo merita. Siamo fermi in questo momento sul rinnovo perché c’è una situazione economica generale che non è florida. Non è il momento di trattare per i rinnovi, quindi aspetteremo. Ma il problema non sussiste. Il calciatore è bravo, può anche aspettare». Queste le parole dell’agente Tinti, che non ha fretta per definire il futuro nerazzurro di Bastoni.