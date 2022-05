Bastoni a disposizione per Juventus-Inter! Inzaghi ritrova i titolari – TS

Alessandro Bastoni sarà in campo per Juventus-Inter. Secondo Tuttosport, il difensore è arruolabile per la finale di Coppa Italia in programma domani sera

IN CAMPO – Alessandro Bastoni è arruolabile per Juventus-Inter. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il difensore, nella giornata di ieri, ha svolto l’intera seduta di allenamento con i compagni, compreso il lavoro con il pallone. Il difensore, quindi, è a disposizione di Inzaghi per la sfida con i bianconeri che vale la conquista della Coppa Italia. Visto il delicato infortunio, sarà comunque decisivo l’allenamento di rifinitura odierno, ma la sensazione è che domani verrà schierato nell’11 titolare. Inzaghi, quindi, si affiderà ai suoi fedelissimi e schiererà la formazione tipo nerazzurra: in attacco ci saranno Lautaro Martinez e Dzeko, con Correa e Sanchez pronti a subentrare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna